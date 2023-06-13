Новокузнецкий Центр общения старшего поколения провел для своих гостей экскурсию по храму Иоанна Воина

Посетители Центра общения старшего поколения ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу, созданного при клиентской службе в Центральном районе Новокузнецка, побывали на экскурсии в храме Иоанна Воина.

Выездную экскурсию в храм для гостей ЦОСП провели заместитель начальника управления организации работы клиентских служб Наталья Трашкова и руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Орджоникидзевском районе Юлия Каталымова. Храм построен в 2008 году в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, недалеко от шахты «Зыряновская».

Группа из 27 человек ознакомилась с историей прихода святого мученика Иоанна Воина, гости побывали внутри храма, прогулялись по прилегающей территории. В свое время ее благоустроили: посадили цветы и деревья, установили декоративные элементы – ажурные беседки, различные фигуры, фонтанчики. Экскурсия, которая длилась более трех часов, очень понравилась ее участникам. Они высказали пожелание продолжать традицию таких добрых, позитивных встреч, которые помогают больше общаться и поднимают настроение, что очень важно для представителей старшего поколения.

Церковь построена из дерева в традициях северного русского зодчества, она напоминает резной терем из русских сказок. Купола украшены осиновыми фигурными дощечками, изготовленными вручную. В храме много икон ХIХ-ХХ веков. Из Афонского монастыря, который находится в Греции, были привезены частицы мощей некоторых святых. Имеется частица пояса Святой Богородицы, частицы мощей Серафима Саровского и другие святыни. Чтобы приложиться к ним, люди приезжают в храм Иоанна Воина не только из разных уголков России, но и из-за границы.

Фото: ОСФР