В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами (выездного обследования) в 1 квартале 2023 года в 500 м на восток от СНТ Чистугаш-1 госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу выявлено размещение несанкционированной свалки строительных отходов и твердого бытового мусора (ТКО), организованной неустановленными лицами на неразграниченных землях сельскохозяйственного назначения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Общая площадь загрязнения составила не менее 0,39 га.

Информация о выявленной свалке твёрдых бытовых отходов была направлена в органы местного самоуправления для принятия мер реагирования.

Согласно полученной информации от Администрации Прокопьевского муниципального округа оперативно проведены работы по ликвидации указанной несанкционированной свалки ТКО.

В мае 2023 года в результате выездного мероприятия факт ликвидации данной свалки подтвердился – свалка ликвидирована на всей площади загрязнения (0,39 га). Участок приведен в состояние пригодное для сельскохозяйственного использования.

Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.