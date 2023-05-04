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О ликвидации несанкционированной свалки в районе п. Чистугаш Прокопьевского муниципального округа

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами (выездного обследования) в 1 квартале 2023 года в 500 м на восток от СНТ Чистугаш-1 госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу выявлено размещение несанкционированной свалки строительных отходов и твердого бытового мусора (ТКО), организованной неустановленными лицами на неразграниченных землях сельскохозяйственного назначения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.    

Общая площадь загрязнения составила не менее 0,39 га.

Информация о выявленной свалке твёрдых бытовых отходов  была направлена в органы местного самоуправления для принятия мер реагирования.

Согласно полученной информации от Администрации Прокопьевского муниципального округа оперативно проведены работы по ликвидации указанной несанкционированной свалки ТКО.

В мае 2023 года в результате выездного мероприятия факт ликвидации данной свалки подтвердился – свалка ликвидирована на всей площади загрязнения (0,39 га). Участок приведен в состояние пригодное для  сельскохозяйственного использования.

Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.

Общество
kuzbassnews.ru
04/05/2023
Общество
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