О ПДД с детского сада

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка в рамках акции «Каникулы» приняли участие в профилактическом занятии по правилам дорожного движения в Детском саду №43 Орджоникидзевского района.

Ребята вместе с педагогом вспомнили алгоритм перехода проезжей части по пешеходному переходу. После полученных знаний дети своими руками сделали апликацию пешеходный переход и уже на этом макете, дошколята вместе с полицейскими детально разбирали различные дорожные ситуации, которые могут возникнуть на проезжей части.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области