Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что согласно п. 54 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах» подлежит лицензированию. Осуществление такой деятельности без лицензии не допускается.

Владельцы вышеуказанных объектов должны создать для животных условия, которые соответствуют требованиям, указанным в Федеральном законе № 498-ФЗ от 27 декабря 2018 «Об ответственном обращении с животными» и в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Порядок получения такого вида лицензии определен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».

Управление Россельхознадзор по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с 2021 года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Перечень требований и образцов заявлений расположен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Лицензирование.» https: //fsvps. gov.ru/ru/fsvps/ reglicensing/licensing/licensingrules.html.