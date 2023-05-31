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О выдачи лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва  Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что согласно п. 54 ст. 12 Федерального  закона от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах» подлежит лицензированию. Осуществление такой деятельности без лицензии не допускается.

Владельцы  вышеуказанных объектов должны создать для животных условия, которые соответствуют требованиям,  указанным  в Федеральном законе № 498-ФЗ от 27 декабря 2018 «Об ответственном обращении с животными» и в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Порядок получения такого вида лицензии определен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и  Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».

Управление Россельхознадзор по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с 2021 года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Перечень требований и образцов заявлений расположен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Лицензирование.» https: //fsvps. gov.ru/ru/fsvps/ reglicensing/licensing/licensingrules.html.

 

Общество
kuzbassnews.ru
31/05/2023
Общество
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