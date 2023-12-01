Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов без указания сырья

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» было установлено, что ветеринарным специалистом ГБУ «Новокузнецкая городская СББЖ» был оформлен производственный эВСД на свинину в тушах, полутушах и четвертинах охлажденную без указания информации об убойных животных, что привело к нарушению прослеживаемости поднадзорной продукции.

В адрес Управления Ветеринарии Кузбасса направлено информационное письмо о нарушение Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862.