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Опасное заболевание картофеля – бурая гниль

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству, хранению и реализации картофеля, что в связи с увеличением поставок  в Российскую Федерацию продовольственного и семенного картофеля возрастает  вероятность завоза различных заболеваний.

Бурая гниль картофеля – заболевание картофеля, томатов и табака, включено в Единый перечень карантинных объектов отсутствующих на территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решением совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. Круг хозяев – свыше 200 видов растений.

Первые признаки заболевания обычно проявляются в фазе цветения-начала формирования клубней. Растения внезапно увядают, листья желтеют, сморщиваются и повисают. Затем на стебле появляются бурые полоски, при дальнейшем развитии болезни поражённые стебли и листья буреют. Наряду с признаками побурения и увядания наблюдают почернение стебля.

Нижняя прикорневая часть размягчается и загнивает. В некоторых случаях происходит расщепление вдоль стебля. Сосуды окрашиваются в бурый цвет и при поперечном разрезе из них вытекают капли, тёмноокрашенная бактериальная слизи иногда в такой мере заполняет сосуды, что они становятся видны, особенно на молодых побегах, в виде просвечивающихся продольных бурых полос. Иногда аналогичные полосы наблюдаются на жилках листа.

Проникновение данного заболевания в Россию может произойти с семенным и продовольственным картофелем, зараженным бактериальной инфекцией.   Чтобы не допустить распространения бурой гнили необходимо препятствовать ввозу поражённого материала. На приобретаемый посадочный материал картофеля должны быть документы, подтверждающие его сортовые и посевные качества, а также должны быть фитосанитарные документы, в случае его ввоза на территорию Российской Федерации.
Борьба с бурой гнилью очень трудна. Основные методы борьбы с бурой гнилью – соблюдение севооборота (лучшие предшественники — пшеница, многолетние травы, зернобобовые, вико-овсяная смесь, свекла); посадка здоровых семенных клубней; уничтожение сорняков; обработка клубней перед посадкой протравителями; просушка клубней; использование устойчивых сортов и уже, в крайнем случае, применение химических препаратов.

В случае выявления на картофеле признаков заболевания схожих с бурой гнилью необходимо немедленно информировать об этом Управление Россельхознадзора: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, каб. 201, 203, тел. (3902) 22-55-73; Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А, тел (39422) 6-65-79; Кемеровская область – Кузбасс г. Кемерово, ул. Муромцева,2Б, тел. (3842) 36-15-80.

Общество
kuzbassnews.ru
01/12/2023
Общество
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