Пенсионер из Кузбасса, пытаясь помочь дочери и её знакомой избежать ответственности, дал заведомо ложные показания

72-летний пенсионер из Мариинска по просьбе своей дочери дал следователю заведомо ложные показания в ходе досудебного уголовного производства о том, что он ранее продал ульи с пчёлами местной жительнице. Тем самым он пытался помочь дочери и её знакомой избежать уголовной ответственности за мошенничество, связанное с предоставлением помощи по социальному контракту.

Из материалов уголовного дела следует, что осенью 2024 года к пенсионеру обратилась его дочь, которая работала в Управлении социальной защиты населения администрации Мариинского муниципального округа, с просьбой подтвердить, что якобы он продал местной жительнице ульи с пчёлами и иные связанные с пчеловодством предметы. Свою просьбу она обосновала тем, что помогла оформить знакомой документы на получение денег по государственной социальной помощи для осуществления деятельности, связанной с разведением пчёл. Знакомая получила деньги, но условия социального контракта не выполнила. Чтобы помочь ей и её знакомой избежать ответственности за мошенничество, связанное с хищением бюджетных средств, необходимо оформить договор купли-продажи для создания видимости исполнения социального контракта.

Пенсионер согласился помочь женщинам избежать уголовной ответственности, в связи с чем подписал необходимые документы, а через полгода на допросе в качестве свидетеля дал следователю заведомо ложные показания, о которых его попросила дочь.

Однако в ходе расследования уголовных дел, связанных с хищениями бюджетных средств, пенсионер был уличён во лжи. Под тяжестью неопровержимых доказательств он признался в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний свидетеля (ч.1 ст.307 УК РФ).

В ходе рассмотрения судом уголовного дела подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учёл отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств: пенсионный возраст, факт первого привлечения к уголовной ответственности, а также мотив совершения преступления — сострадание к дочери.

За совершённое преступление пенсионеру назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Следует отметить, что знакомая дочери осуждённого в итоге была признана виновной в мошенничестве, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В отношении же самой дочери пенсионера уголовное дело по обвинению в мошенничестве в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

