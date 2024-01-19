Первые итоги проекта «Академия магии» подвели в Тяжинском округе

В рамках внедрения новых форм работы в социально-реабилитационном отделении центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального округа была разработана программа «Академия магии». В 2023 году проект автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Во благо» принял участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов и вошел в число победителей.

Проект направлен на социальную реабилитацию, абилитацию и развитие творческого потенциала граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в поселке Тяжинский. Инновационная разработка «Академия магии» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в партнерстве с УСЗН и ЦСОН Тяжинского муниципального округа.

Автор и руководитель проекта, исполнительный директор АНО ЦСОН «Во благо», руководитель объединения «серебряных» волонтеров центра социального обслуживания Тяжинского муниципального округа Анна Евгеньевна Селюнова увлекается декоративно-прикладным искусством. Ее многолетний опыт нашел применение при создании творческой мастерской «Академия магии».

Индивидуальные и групповые занятия по изучению различных видов ДПИ здесь проходят два раза в неделю. В творческой мастерской, люди с инвалидностью имеют возможность развивать таланты, о которых раньше даже и не подозревали. Участники проекта создают поделки, восстанавливая при этом нарушенные физические функции, в частности мелкую моторику рук, зрительно-двигательную координацию. Это хороший способ для развития внимания, памяти и абстрактного мышления. Плюс положительные эмоции и обретение возможности заниматься творчеством в домашних условиях.

В рамках реализации проекта «Академия магии» прошли мастер-классы по созданию аппликации из цветной бумаги, птиц из пряжи, игольницы и картины из фетра, гнома из флиса, брошей из фоамирана и бархатной бумаги. На одном из занятий в творческой мастерской «Академия магии» люди с ОВЗ научились своими руками изготавливать мыло. Такие мастер-классы способствуют раскрытию творческого потенциала инвалидов. Созидательная деятельность помогает выразить свои чувства, избавиться от неприятных эмоций и дать выход энергии в позитивном русле.

В ноябре 2023 года в ЦСОН прошла выставка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. В экспозициях были представлены коллективные и индивидуальные работы участников творческой мастерской «Академия магии». За короткое время авторы успели многому научиться. Впереди у них большой творческий путь. В частности намечено освоить лоскутное шитье, изготовление цветов из различных материалов, а также свечей из воска и вощины.

Руководитель проекта «Академия магии» Анна Евгеньевна Селюнова отметила, что на следующем этапе запланировано организовать занятия в творческой мастерской в территориях Тяжинского округа: «Собираемся наладить выездную работу в глубинке, чтобы сельские жители смогли по достоинству оценить арт-терапию. Для этого ветеранам не придется добираться до окружного центра. Занятия будут проходить на местах, в шаговой доступности. Посещать их смогут все желающие пенсионеры. Реализация проекта «Академия магии» продолжается».