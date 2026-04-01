Под контролем Россельхознадзора в Казахстан отгружено 1,5 тысячи тонн кузбасской пшеницы

14 и 16 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 22 фитосанитарных сертификата на партии пшеницы, выращенной на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 1,5 тыс. т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Таким образом, с начала 2026 года в Казахстан отгружено 20,8 тыс. т продовольственной пшеницы из Кузбасса.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».