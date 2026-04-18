30 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 16 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Тисульского, Мариинского, Ижморского и Яйского, Промышленовского и Кемеровского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 1118 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».