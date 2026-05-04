Под контролем Россельхознадзора в Казахстан отгружено более 550 тонн кузбасской пшеницы

28 и 29 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 8 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса, и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 555 т пшеницы, предназначенной для пищевых целей, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».