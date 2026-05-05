Под контролем Россельхознадзора в Китай отгружены первые в 2026 году партии кузбасской пшеницы

30 апреля специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 10 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для отправки в Китай.

Под контролем ведомства погрузка первых в 2026 году экспортных партий пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 700 т.

Продукция подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».