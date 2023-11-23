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Поставка молочной продукции в Казахстан

На днях предприятие Кемеровской области ООО МПО «Скоморошка» осуществило свою первую поставку молочной продукции «Сливки ультрапастеризованные Литвиновские  с массовой долей жира 33 %» в Казахстан.

Отгрузка продукции осуществлялась в присутствии ветеринарного врача ГБУ «Кузбасская СББЖ» и под надзором сотрудника Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

На подконтрольную продукцию оформлен ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 2 на бумажном носителе, проставлен штамп «Выпуск разрешен».

Хочется отметить, что экономическое сотрудничество России и Казахстана взаимовыгодно и имеет перспективу дальнейшего роста.

В скором времени ООО «МПО «Скоморошка» планирует отгружать в Казахстан и другие наименования молочной продукции. 

Общество
kuzbassnews.ru
23/11/2023
Общество

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