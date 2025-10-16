Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Представители Росгвардии приняли участие во Всероссийском военно-историческом форуме в Новокузнецке

Представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие во Всероссийском военно-историческом форуме «Михаил Кутузов – история великих побед», который прошел в южной столице региона.

В рамках форума в первой городской больнице состоялся тематический трек «Лечим и побеждаем! 1812–2025», посвящённый вопросам военной медицины в историческом и современном контексте. От Росгвардии в мероприятии выступила с докладом кандидат медицинских наук сотрудница ОМОН «Рубеж» регионального управления Росгвардии майор Ирина Г. Тема её выступления – «Боевая хирургическая травма участников СВО».

Доклад вызвал живой интерес у участников форума, так как был посвящён актуальным вопросам оказания хирургической помощи при боевых травмах, особенностям медицинской эвакуации и современным подходам к лечению раненых.

Кроме того, представитель Росгвардии приняла участие в пленарном заседании форума, где обсуждались вопросы преемственности традиций отечественной военной медицины, начиная с эпохи Отечественной войны 1812 года до наших дней.

В рамках исторического трека также работала интерактивная инсталляция «Полковой перевязочный пункт», где участники смогли познакомиться с методами оказания медицинской помощи и полевыми условиями времён войны 1812 года.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
16/10/2025
