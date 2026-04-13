Представители Россельхознадзора приняли участие в ежегодном отраслевом мероприятии для аграриев Юргинского муниципального округа Кузбасса

9 апреля 2026 года в г. Юрга состоялась агрономическая конференция, которая собрала сельхозтоваропроизводителей округа, а также представителей отраслевого управления администрации муниципалитета, надзорных и контролирующих органов, поставщиков продукции для сельского хозяйства.

Главными темами обсуждения стали стратегия и тактика проведения весенних полевых работ.

Учитывая, что по завершению посевной последуют обработки посевов, представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обратили отдельное внимание аграриев, деятельность которых связана с применением пестицидов и агрохимикатов, на неукоснительное соблюдение требований законодательства.

Так, Наталья Маганова довела до руководителей и сотрудников сельхозпредприятий информацию об обязательных требованиях в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, о рекомендуемых способах снижения категории риска, о сроках внесения сведений в систему прослеживаемости ФГИС «Сатурн», о важности предоставлении полных и достоверных сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, включая сведений о способах и дозировках применения, запланированных датах проведения таких работ.

Кроме того, участникам данного отраслевого сегмента были озвучены основные нарушения требований Федерального закона № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», выявленные на территории Кузбасса в 2025 году. В числе самых распространенных оказались несоблюдение установленных регламентов и правил применения пестицидов.

В свою очередь, Ольга Суднева напомнила о необходимости проведения обследований посевов в период вегетации на наличие карантинных для Российской Федерации организмов и планирования экспорта растениеводческой продукции из Кузбасса с учетом основных требований стран-импортеров. В этой связи был также разъяснен порядок работы через систему «Цербер» по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китай.

Спикер надзорного ведомства обратила внимание, что все требования КНР к зерну размещены на официальном сайте Россельхознадзора, где также отображена ссылка на реестры.

Вместе с тем, разъяснительная работа ведомства, столь необходимая и значимая для аграриев, будет продолжена в течение всего 2026 года посредством профилактических визитов, в том числе инициированных по ходатайству самих хозяйствующих субъектов, а также устных консультаций.