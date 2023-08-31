Прокурор Кузбасса открыл профильный специализированный класс прокуратуры региона

Сегодня, 31 августа, прокурор области Александр Блошкин торжественно открыл профильный класс прокуратуры Кузбассадля учащихся Губернаторского многопрофильного лицея-интерната в Кемерово.

Организация обучения в данном классе будет осуществляться в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного сегодня главой ведомства с министром образования Кузбасса Софьей Балакиревой, ректором Кемеровского государственного университета Александром Просековым и директором лицея-интерната Еленой Мурышкиной.

Соглашение заключено по инициативе прокурора области в целях получения учащимися 10-11 классов основных знаний в сфере обеспечения законности и правопорядка, дальнейшего поступления и обучения на юридических факультетах высших учебных заведений и последующего трудоустройства в органы прокуратуры региона.

Обучение поможет ребятам определиться с выбором будущей профессии, расширить знания в области права, повысить правовую культуру.

В целях формирования заинтересованности к юридическим наукам и профессии прокурора в реализации образовательного проекта активное участие примут работники ведомства.

Прокурором области утвержден план участия работников ведомства в образовательной деятельности профильного класса, который включает различные теоретические и практические занятия для десятиклассников, направленные на профессиональную ориентацию, просветительские и патриотические мероприятия - лекции, семинары, научно-практические конференции, познавательные круглые столы, правовые конкурсы, ознакомительные экскурсии в прокуратуру региона, а также в иные правоохранительные и судебные органы.

Обучение будет осуществляться в отдельном учебном классе с информационными стендами о деятельности прокуратуры, школьную форму ребят украсят шевроны с символикой прокуратуры области.

Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам разработки образовательных программ профильных предметов будет профессорско-преподавательский состав Кемеровского государственного университета.

В преддверии нового учебного года прокурор области проверил лицей и убедился в создании в нем условий для получения качественного образования, питания и занятий спортом.

Александр Блошкин познакомился с учащимися профильного класса, поздравил с Днем знаний, рассказал ребятам о специфике профессии прокурора, подчеркнул важную роль ведомства в обеспечении законности и защиты прав граждан и пожелал успехов на непростом пути получения юридических знаний.

Фото из открытых исчтоников