Прокурором Ленинского района Кемерова защищены права жильцов многоквартирного дома

Прокуратура Ленинского района Кемерова на основании обращения местного жителя о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома, расположенного на бульваре Строителей, провела проверку в отношении управляющей компании.

Установлено, что организацией длительное время игнорировались правила эксплуатации жилого фонда, текущий ремонт в подъезде не проводился, несмотря на очевидную необходимость выполнения таких работ. Неоднократные жалобы собственников квартир сотрудниками управляющей компании оставались без реагирования.

В этой связи прокурором района руководителю организации, обслуживающей общее имущество собственников жилья многоквартирного дома, внесено представление.

Только после вмешательства надзорного органа выполнен комплекс ремонтных работ, подъезд дома приведен в нормативное состояние.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
02/03/2026
