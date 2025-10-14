Работники «Южного Кузбасса» сыграли в бильярд

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») прошел первый блиц-турнир по русскому бильярду.

В турнире приняли участие шахтеры, открытчики, обогатители, водители и управленцы «Южного Кузбасса». Соперников определил жребий. Спортсмены сыграли друг с другом по одному разу, самые результативные бильярдисты сразились в финале турнира. Каждая игра длилась 15 минут, окончательное количество очков каждого игрока определялось по количеству шаров, забитых за 15-минутную партию. Судьей соревнования выступил специалист по социальным программам «Южного Кузбасса» Евгений Прохоренко.

Чемпионом первого блиц-турнира по бильярду среди работников «Южного Кузбасса» стал рабочий по комплексному обслуживанию зданий Радик Абдуллин, на втором месте – директор ЦОФ «Сибирь» Алексей Суходолов, на третьем – начальник участка по обслуживанию промплощадки шахты имени В.И. Ленина Андрей Максимов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»