Родители 11-летнего подростка по решению суда обязаны выплатить 25 тысяч рублей 9-летнему мальчику, избитому их сыном

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда, осенью 2022 года 11-летний мариинец ударил 9-летнего мальчишку ногой в область груди, а когда тот упал – ударил кулаком по лицу. В связи с тем, что несовершеннолетний правонарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности, дело в отношении него возбуждать не стали. Однако противоправными действиями подростка 9-летнему потерпевшему были причинены физические и нравственные страдания, компенсировать которые в денежном выражении потребовал прокурор Мариинска, обратившись в интересах пострадавшего с соответствующими требованиями в суд…

Из материалов гражданского дела следует, что осенью 2022 года в Мариинске недалеко от городского парка 9-летний мальчик повстречал троих ребят. В результате словесного конфликта один из ребят – 11-летний подросток – ударил пострадавшего ногой в грудь. А когда мальчишка упал, ударил его, лежащего на земле, кулаком в лицо.

Позже пострадавший встретил с работы свою маму, которой рассказал, что его побили на улице. В результате мать мальчишки обратилась в полицию, и сотрудники органов внутренних дел по результатам проведённой проверки установили, что подросток причинил пострадавшему побои. Однако в связи с недостижением правонарушителем возраста, с которого наступает административная ответственность, было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

После этого мама пострадавшего мальчика обратилась в прокуратуру, которая провела свою проверку. В связи с тем, что в результате противоправных действий 11-летнего подростка мальчику были причинены физические и нравственные страдания, прокурор Мариинска обратился в суд с требованием взыскания пользу пострадавшего компенсации морального вреда.

«Поскольку несовершеннолетний не достиг возраста четырнадцати лет, то ответственность за вред, причинённый их ребёнком, несут его родители», – говорится в решении суда.

Доказательств того, что вред здоровью возник не по вине их сына, родители подростка в суд не представили.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора. С родителей 11-летнего подростка солидарно взыскано в счёт возмещения морального вреда 25 тысяч рублей.

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