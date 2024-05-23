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В Белове задержаны трое подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге

В дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне станций Бочаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги путем поджога поврежден релейный шкаф. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области установили и задержали подозреваемых в совершении поджога. Ими оказались 16-летние местные жители. По словам задержанных, в сети Интернет они откликнулись на предложение заработать 60 тысяч рублей, после чего им поступили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге. При проведении обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли бутылку с остатками ГСМ, мобильные телефоны, банковские карты и вещи, в которых они были в момент совершения поджога. На основании собранных материалов следователями Восточного МСУТ СК России в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации (Диверсия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. В настоящее время задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Фото: ЛО МВД на станции Белово

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kuzbassnews.ru
23/05/2024
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