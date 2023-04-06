Росгвардейцы нашли разыскиваемого в течение нескольких дней молодого человека

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Вадима Березового и старшего сержанта Валерия Аванского разыскал пропавшего 20-летнего местного жителя.

В вечернее время экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на находившегося в розыске топкинца. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили на одной из улиц разыскиваемого молодого человека.

По предварительной информации, горожанина пыталась отыскать родная тетя, которая в течение трех дней не знала о местонахождении родственника. Женщина обратилась к правоохранителям за помощью в поисках племенника, который все это время находился в гостях у знакомой.

Росгвардейцы взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и для восстановления связи с родственницей передали инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия