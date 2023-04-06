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Росгвардейцы нашли разыскиваемого в течение нескольких дней молодого человека

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Вадима Березового и старшего сержанта Валерия Аванского разыскал пропавшего 20-летнего местного жителя.

В вечернее время экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на находившегося в розыске топкинца. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили на одной из улиц разыскиваемого молодого человека.

 По предварительной информации, горожанина пыталась отыскать родная тетя, которая в течение трех дней не знала о местонахождении родственника. Женщина обратилась к правоохранителям за помощью в поисках племенника, который все это время находился в гостях у знакомой.

 Росгвардейцы взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и для восстановления связи с родственницей передали инициаторам розыска.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
06/04/2023
Происшествия
Топки

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