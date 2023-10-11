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Росгвардейцы обеспечили безопасность футбольного матча чемпионата Кузбасса

В Прокопьевске прошел очередной футбольный матч чемпионата Кузбасса между местным «Шахтером» и междуреченским «Междуречье». Безопасность зрителей и спортсменов обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

На стадионе «Шахтер» собрались не только местные жители, но и зрители из соседних городов. Безопасность имущества собравшихся была обеспечена сотрудниками вневедомственной охраны. Перед началом игры стражи правопорядка осуществили осмотр прилегающей территории. В ходе матча росгвардейцы следили за соблюдением общественного порядка на трибунах.

Матч завершился без происшествий победой прокопьевской команды со счетом 5:1.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
11/10/2023
Спорт
Прокопьевск
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