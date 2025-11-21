Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы обеспечили безопасность всероссийского матча по хоккею с мячом между «Кузбассом» и «Саянами»

В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» состоялся матч очередного тура чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Правопорядок на арене обеспечили сотрудники вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и ОМОН «Оберег».

На льду встретились кемеровский «Кузбасс» и команда «Саяны» из Абакана. Росгвардейцы не только осуществляли пропускной режим во избежание проноса запрещенных предметов, но и находились на прилегающей территории. Личный состав осуществлял контроль за соблюдением общественного порядка и был в готовности отреагировать на противоправные действия.

Матч посетители более тысячи зрителей. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 9:3. Нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/11/2025
