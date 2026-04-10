Росгвардейцы уничтожили изъятые из незаконного оборота боеприпасы и взрывчатые вещества

Сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу уничтожили более 40 взрывоопасных предметов, ранее изъятых правоохранительными органами из незаконного оборота.

Работа по выявлению и изъятию незаконного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ продолжается на постоянной основе. Очередное уничтожение было проведено на специализированной площадке с соблюдением всех мер безопасности. Из различных районов области были доставлены взрывоопасные предметы, изъятые в рамках уголовных дел, а также обнаруженные гражданами.

Сотрудники инженерно-технического отделения провели уничтожение арсенала с использованием накладного заряда и специальных средств локализации поражающих факторов взрыва.

Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, предусмотрено денежное вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».

Пистолеты, ружья и патроны можно сдать в отделы полиции по месту жительства. При обнаружении взрывчатых веществ, мин или гранат необходимо незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел по телефону. Самостоятельная транспортировка взрывоопасных предметов категорически запрещена.

 

Фото: Росгвардия

Общество
10/04/2026
Общество
