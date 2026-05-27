Росгвардейцы задержали двоих горожан, повредивших входную дверь охраняемого заведения

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух местных жителей, подозреваемых в умышленном повреждении имущества.

Ранним утром росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги, поступившему из охраняемого заведения на проспекте Кузнецком. На месте сотрудники Росгвардии обнаружили поврежденное остекление входной двери. Получив от работников приметы предполагаемых нарушителей, стражи правопорядка обследовали прилегающую территорию и задержали неподалеку двоих кемеровчан 26 и 30 лет с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, двое молодых людей подошли к заведению в нерабочее время и потребовали открыть дверь. Получив отказ, они стали вести себя агрессивно, дергать входную дверь и выражаться нецензурной бранью. После этого один из них несколько раз ударил ногой по нижней части стеклопакета, повредив его. Когда работники объекта нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии злоумышленники скрылись.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе.

Фото: Росгвардия