Транспортные полицейские Кузбасса организовали для граждан «Ярмарку вакансий»

В Центре занятости города Кемерово сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России провели «Ярмарку вакансий», направленную на привлечение кандидатов для прохождения службы в органах внутренних дел на транспорте. Посетителям были представлены вакантные должности, подробно разъяснены процедуры оформления документов для поступления на службу и озвучены требования к кандидатам при приеме на работу.

В ходе мероприятия соискатели, присутствовавшие на ярмарке, получили от представителей правоохранительных органов ответы на свои вопросы, касающиеся социальных льгот и гарантий, а также подробную информацию о графике работы, отпусках и заработной плате. Сотрудники транспортной полиции предоставили всем желающим рекомендации по подготовке необходимого пакета документов и дополнительно предложили консультационные буклеты с контактной информацией.

По результатам проведения акции подготовлен список кандидатов на замещение вакантных должностей, которым выдан первоначальный пакет документов для оформления на службу и приглашение на собеседование.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России

kuzbassnews.ru
27/05/2026
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
