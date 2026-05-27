В Кузбассе суд заключил под стражу 19-летних распространителей наркотиков в крупном размере

Мариинский городской суд Кемеровской области на днях избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух молодых людей, задержанных при попытке распространить в Мариинске более 15 граммов наркотического средства, содержащего в своём составе мефедрон.

Накануне на одном из участков местности вблизи Мариинска сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое молодых парней, которые раскладывали в тайники свёртки с наркотическим средством для последующего сбыта наркозависимым. Общий вес изъятого наркотического средства, содержащего в своём составе мефедрон, составил более 15 граммов, что является крупным размером.

По версии следствия, в преступную деятельность один из парней был вовлечён неустановленным лицом посредством мессенджера «Telegram», который предложил за денежное вознаграждение заниматься сбытом наркотических средств на территории Кузбасса. Согласившись на предложение, парень вовлёк в противозаконный заработок своего друга путём обещания «лёгких денег».

Тем самым 19-летние жители города Кемерово, согласившись на совершение особо тяжкого преступления, поставили под угрозу не только свою судьбу, но и общественную безопасность и здоровье населения.

В результате фигурантам было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (пункт «г» части четвёртой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Суд, выслушав как сторону обвинения, так и сторону защиты, удовлетворил заявленные ходатайства.

Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд