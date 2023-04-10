Росгвардейцы задержали молодого человека при неудавшейся попытке кражи

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал приезжего горожанина, который пытался увезти в родной город похищенный из торговой точки товар.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской гипермаркет на проспекте Ленинградском. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее не судимого 23-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, при досмотре которого обнаружен похищенный товар.

По предварительной информации, посетитель сложил под верхнюю одежду кухонный нож, ножницы, зубную пасту, компьютерную мышь и лосьон для бритья, после чего отправился к выходу без оплаты товара. Работники гипермаркета заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Выяснилось, что бытовые товары молодой человек похитил для личных нужд, и намеревался отправиться в родной город.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия