Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на новокузнечанина после повреждения чужого автомобиля

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, причастного к повреждению имущества и нападению на горожанина.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли по сигналу о происшествии к многоквартирному дому на улице 40 лет ВЛКСМ. В одной из квартир был обнаружен потерпевший, который сообщил о скрывшемся участнике конфликта. Получив описание предполагаемого виновника, росгвардейцы в кратчайшие сроки по горячим следам обнаружили и задержали 43-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина пришел к бывшей сожительнице для выяснения отношений, однако после отказа в общении повредил боковое зеркало ее автомобиля. Позднее он направился к матери женщины, где на возникший шум отреагировал 63-летний сосед. В ходе конфликта дебошир нанес ему удар в область лица, повредив зубопротез. О случившемся потерпевший сообщил в правоохранительные органы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия

27/02/2026
