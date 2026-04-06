Росгвардейцы защитили новокузнечанку от угрозы физической расправы

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали мужчину, который пытался применить физическую силу в отношении местной жительницы и высказывал угрозы расправы.

В вечернее время наряд Росгвардии получил сигнал о противоправных действиях в частном доме на улице Горной. Прибывших на адрес стражей правопорядка встретила 43-летняя заявительница, сообщившая об агрессии супруга, который скрылся с места происшествия. В ходе отработки прилегающей территории росгвардейцы задержали предполагаемого 34-летнего виновника с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками мужчина устроил конфликт со своей супругой. В ходе ссоры задержанный угрожал женщине расправой, предпринимал попытки нанесения телесных повреждений, а также учинил беспорядок в жилище, разбросав личные вещи. После того как женщина пообещала вызвать правоохранителей, дебошир скрылся.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Подробные обстоятельства будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия