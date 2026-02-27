Росгвардия и музейное сообщество Кузбасса обсудили вопросы исторической памяти

В Кемерове офицер Росгвардии, участник специальной военной операции, капитан Антон О. принял участие в круглом столе о сохранении исторической памяти, прошедшем в Кузбасском государственном краеведческом музее.

Мероприятие состоялось в отделе военной истории в рамках межрегиональной площадки «Роль музеев в популяризации этнокультурного наследия и формирования патриотизма», приуроченной к открытию Года единства народов Кузбасса и проведению Ассамблеи народов Кузбасса. Участники обсудили вопросы музеефикации событий специальной военной операции, комплектования фондов и выработки единых методических подходов.

В своём выступлении офицер подчеркнул, что в год 10-летия Росгвардии и 215-летия войск правопорядка особое внимание уделяется работе бережного и объективного сохранения свидетельств современности. В тоже время он отметил роль музеев в формировании исторической памяти и гражданской ответственности молодёжи.

По итогам круглого стола участники подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий музейного сообщества, органов власти и общественных организаций в вопросах сохранения исторического наследия и популяризации патриотических ценностей.

Фото: Росгвардия