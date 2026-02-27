Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардия и музейное сообщество Кузбасса обсудили вопросы исторической памяти

В Кемерове офицер Росгвардии, участник специальной военной операции, капитан Антон О. принял участие в круглом столе о сохранении исторической памяти, прошедшем в Кузбасском государственном краеведческом музее.

Мероприятие состоялось в отделе военной истории в рамках межрегиональной площадки «Роль музеев в популяризации этнокультурного наследия и формирования патриотизма», приуроченной к открытию Года единства народов Кузбасса и проведению Ассамблеи народов Кузбасса. Участники обсудили вопросы музеефикации событий специальной военной операции, комплектования фондов и выработки единых методических подходов.

В своём выступлении офицер подчеркнул, что в год 10-летия Росгвардии и 215-летия войск правопорядка особое внимание уделяется работе бережного и объективного сохранения свидетельств современности. В тоже время он отметил роль музеев в формировании исторической памяти и гражданской ответственности молодёжи.

По итогам круглого стола участники подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий музейного сообщества, органов власти и общественных организаций в вопросах сохранения исторического наследия и популяризации патриотических ценностей.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
27/02/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus