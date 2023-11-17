Росгвардия обеспечила правопорядок спортивных мероприятий чемпионатов России в столице Кузбасса

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок на матчах по волейболу и хоккею с мячом в рамках чемпионатов России. Более 2 400 зрителей поддержали свои любимые команды.

В ледовом дворце «Кузбасс» прошла встреча между хозяевами льда – хоккейной командой «Кузбасс» и гостями из Абакана «Саяны. В охране правопорядка были задействованы сотрудники вневедомственной охраны, которые обеспечили правопорядок спортивного матча. Игра завершилась со счетом 13:4 в пользу кузбасской команды.

Кроме того, росгвардейцы из Кемерова обеспечили безопасность гостей и участников волейбольного матча между командами «Кузбасс» и сургутской «Югрой». Сотрудники правопорядка предприняли все необходимые меры, чтобы предотвратить противоправные действия в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».

Благодаря слаженным действиям правоохранителей спортивные мероприятия прошли без нарушений.

Фото: Росгвардия