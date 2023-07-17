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Росгвардия обеспечивает безопасность финальных матчей Кубка России по пляжному волейболу в Кузбассе

 Сотрудники Росгвардии принимают участие в обеспечении правопорядка на финальных матчах Кубка России по пляжному волейболу, которые проходят в городе Кемерово.

Вместе с сотрудниками органов внутренних дел представители вневедомственной охраны работают над обеспечением безопасности болельщиков и участников турнира на кортах Московской площади и в спортивном центре «Шахтер». Осуществляется контрольный режим и охрана территории, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов.

 За четыре дня турнира в соревнованиях примут участие 64 мужских и женских команд со всей страны, включая сильнейших спортсменов, из числа чемпионов Европы и призеров Олимпийских игр.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/07/2023
Спорт
Кемерово
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