Росгвардия обеспечивает безопасность последних звонков в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с правоохранителями обеспечили правопорядок и общественную безопасность праздничных мероприятий, посвященных последним звонкам у 9-х классов в образовательных учреждениях региона.

Так, сотрудники были привлечены на торжественные линейки в Новокузнецке и Прокопьевске. Экипажи вневедомственной охраны были приближены к местам проведения торжественных мероприятий. Кроме того, стражи правопорядка несли службу в парках, скверах и на улицах, где ребята провели время после официальной части в школах.

Задачи по обеспечению безопасности граждан в дни проведения торжественных линеек у девятиклассников, поставленные перед подразделениями Росгвардии, выполнены в полном объеме.

Кроме этого, 25 мая сотрудники вневедомственной охраны обеспечат общественный порядок на торжественных мероприятиях во время последних звонков у одиннадцатиклассников.

Фото: Росгвардия