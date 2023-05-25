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Росгвардия обеспечивает безопасность последних звонков в Кузбассе

 В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с правоохранителями обеспечили правопорядок и общественную безопасность праздничных мероприятий, посвященных последним звонкам у 9-х классов в образовательных учреждениях региона.

Так, сотрудники были привлечены на торжественные линейки в Новокузнецке и Прокопьевске. Экипажи вневедомственной охраны были приближены к местам проведения торжественных мероприятий. Кроме того, стражи правопорядка несли службу в парках, скверах и на улицах, где ребята провели время после официальной части в школах.

 Задачи по обеспечению безопасности граждан в дни проведения торжественных линеек у девятиклассников, поставленные перед подразделениями Росгвардии, выполнены в полном объеме.

 Кроме этого, 25 мая сотрудники вневедомственной охраны обеспечат общественный порядок на торжественных мероприятиях во время последних звонков у одиннадцатиклассников.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
25/05/2023
Общество
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