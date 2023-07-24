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Росгвардия пресекла конфликт с применением топора в Новокузнецке

 В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, который угрожал физической расправой местному жителю после отказа одолжить ему денежные средства на спиртное.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий к частному дому на улице Автомобильной. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый 55-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после злоупотребления алкоголем задержанный мужчина пошел в соседний частный дом и попросил у хозяев денежные средства для продолжения застолья. В ответ на отказ мужчина ушел домой за топором, спустя время вернулся и начал угрожать 31-летнему местному жителю. В результате заявитель отнял у горожанина инструмент и обратился за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/07/2023
Происшествия
Новокузнецк

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