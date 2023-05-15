Росгвардия принимает кандидатов для прохождения службы в ДНР на ярмарке вакансий в Топках

В городе Топки представители вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в традиционной «Ярмарке вакансий» для местных жителей с целью дальнейшего рассмотрения вопроса их трудоустройства.

В ходе встречи местным жителям рассказали о структуре Росгвардии, выполняемых задачах, а также о требованиях к кандидатам для прохождения службы. Гражданам были предложены вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Стражи правопорядка обратили внимание, что на службу принимаются мужчины в возрасте до 48 лет (на должности сержантов, прапорщиков), до 53 лет (на должности офицеров), в том числе ранее проходившие службу в правоохранительных органах и не имеющие судимости. Требования к образованию: на должности младшего начальствующего состава - не ниже среднего общего; для офицеров - не ниже среднего профессионального.

Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей. Кроме этого, принятые на службу граждане пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем или компенсацией за поднаем жилого помещения. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также на службу в ДНР можно узнать на официальном сайте территориального органа в разделе ВАКАНСИИ.

Фото: Росгвардия