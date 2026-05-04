Россельхознадзор предостерег кузбасский магазин, допустивший нарушения при реализации пакетированных семян

28 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл выездное обследование без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, ведущим розничную реализацию семенного материала в г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса.

В ходе мероприятия в магазине обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона, запрещается реализация на территории России семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Однако в числе таких в магазине оказались семена томата сорта «Жар-Птица».

Кроме того, специалистом ведомства выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 17 Закона, согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом в магазине к реализации предлагались пакетированные семена, у которых на тарной этикетке отсутствовали ботанические наименования сельскохозяйственных растений на латинском языке, а именно: томата сортов «Самоцвет сахарный», «Красавец Мясистый», «Де Барао розовый», «Пётр Великий», «Шоколадка», «Пышная Купчишка», «Изюм», «Русская Империя»; перца сладкого сорта «Ольга»; моркови сортов «Самсон», «Варвара», «Нантская 4», «Тушон»; огурца сортов «Баночный», «Мустафа», «Аллигатор 2»; свеклы сортов «Боро», «Детройт», «Двусемянная ТСХА», «Багровый шар».

28 апреля 2026 года в качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

kuzbassnews.ru
04/05/2026
