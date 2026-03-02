Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственного средства для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельных серий лекарственного средства «Бравекто®» производства «Intervet GesmbH» (Австрия) по показателю «Качественное определение анализируемого параметра (количественное определение)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота лекарственного препарата для ветеринарного применения «Бравекто®» серии 25М3087Т01 (срок годности 10.2027) и серии 25M5080T01 (срок годности 11.2027), а также о переводе лекарственного препарата на посерийный выборочный контроль.

В случае обнаружения вышеуказанных серий на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по тел. 8 (383) 346-56-85 (доп. 2), 8 (382) 226-64-70, 8 (3842) 36-15-89 или через электронную приемную по ссылке: https://ereception.fsvps.ru/dashboard/default/index.