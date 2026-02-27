С 1 марта вступают в силу новые правила учета алиментов при назначении единого пособия кузбасским семьям

Алименты являются частью дохода семьи и учитываются при расчете среднедушевого дохода для назначения единого пособия. С 1 марта 2026 года изменится порядок их учета.

Согласно новым правилам, если брак расторгнут, но алименты не установлены судом (нет судебного решения или судебного приказа), их размер для расчета пособия будет определяться исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, которую определяет Росстат (https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries), а не из МРОТ, как было ранее.

Когда алименты выплачиваются без решения суда и без участия службы судебных приставов (по устной договоренности или нотариальному соглашению), сумму алиментов, полученных за расчетный период, заявитель при заполнении заявления на единое пособие указывает самостоятельно. Если сумма будет ниже установленного минимума, Отделением Социального фонда по Кузбассу она будет учтена из расчета: на одного ребенка – 1/4 среднемесячной заработной платы в регионе, на двоих детей — 1/3, на троих и более — 1/2. Полученная сумма будет умножаться на количество месяцев после расторжения брака в расчетном периоде.

Например, мама троих детей из Кемеровской области в марте обращается за единым пособием. Брак расторгнут, алименты уплачиваются по устной договоренности между родителями. Поскольку детей трое, минимальные алименты, которые будут учтены при оформлении единого пособия, должны быть не ниже половины средней зарплаты в регионе, то есть не ниже 39 101 руб. в месяц (78 202 руб. × ½). Если родители были в разводе весь расчетный период, то сумма алиментов умножается на 12.

Для родителей, которые обратились в суд и получили его решение о сумме алиментов, с марта ничего не поменяется. При наличии судебного решения или судебного приказа необходимо указать в заявлении фактически полученную сумму алиментов в расчетном периоде и предоставить в любую клиентскую службу Отделения СФР по Кузбассу оригинал или заверенную копию судебного решения или судебного приказа.

Если возбуждено исполнительное производство, в заявлении необходимо указать, что заявитель получает алименты «на основании возбужденного исполнительного производства в ФССП России». Отделение Социального фонда по Кузбассу самостоятельно запросит сумму алиментов в службе судебных приставов.

Единое пособие на детей в возрасте до 17 лет остается одной из самых востребованных мер социальной поддержки семей в Кузбассе. Сейчас получателями единого пособия в Кемеровской области являются родители 134 тысяч детей. Размер единого пособия в 2026 году на детей составляет от 8 358,50 руб. до 16 717 руб. в месяц, для беременных женщин – от 9 392,50 руб. до 18 785 руб.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР