С учетом позиции прокуратуры владелец сауны, в которой погибли подростки, судом заключен под стражу

Прокуратура Кузбасса поддержала ходатайство следователя СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу об избрании 46-летнему владельцу сауны, в которой 31 января 2026 года произошел пожар, унесший жизни пяти несовершеннолетних, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С учетом позиции прокуратуры судом мужчина заключен под стражу до 31 марта 2026 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры области