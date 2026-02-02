Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
С учетом позиции прокуратуры владелец сауны, в которой погибли подростки, судом заключен под стражу

Прокуратура Кузбасса поддержала ходатайство следователя СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу об избрании 46-летнему владельцу сауны, в которой 31 января 2026 года произошел пожар, унесший жизни пяти несовершеннолетних, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С учетом позиции прокуратуры судом мужчина заключен под стражу до 31 марта 2026 года.

 

