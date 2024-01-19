Системе замкнутого водооборота НкАЗа – 11 лет!

В январе 2013 года на Новокузнецком алюминиевом заводе начала работать система замкнутого водооборота. Построили ее в рамках Природоохранной программы, разработанной по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Инвестиции составили внушительные даже по современным меркам 304 миллиона рублей. Но и результаты этого экологического и технологического проекта впечатляют – сброс сточных вод, достигавший ранее миллиона м3/год, был полностью ликвидирован.

- Это беспрецедентный по эффективности экологический проект, – вспоминает директор по экологии НкАЗа Александр Яковлев. – С того момента все промышленно-ливневые стоки, которые раньше сбрасывались в речку Кульяновку, начали собираться, очищаться до уровня технической воды и возвращаться в производство - для охлаждения основного оборудования, приготовления технологических продуктов и реагентов.

Что особенно важно, за счет закрытого водооборота в несколько раз снижена и потребность завода в свежей воде из реки Томь.

При создании системы замкнутого водооборота на Новокузнецком алюминиевом заводе использовались исключительно российские инновационные разработки. Их создали ученые и конструкторы Инженерно-технологического центра РУСАЛа, Сибирского отделения Всероссийского алюминиево-магниевого института и НПО «Объединенные водные технологии» совместно с заводскими специалистами. Строительство удалось завершить в рекордные два года.

Установка очистки промышленно-ливневых сточных вод стала первой в России, где использовались технологии с так называемыми динамическими осветлителями. Неоспоримые преимущества такой системы оценили и другие отечественные предприятия, засыпав разработчиков заказами на создание подобных очистных сооружений.

Об основных технологических элементах в цепочке замкнутого водооборота рассказывают специалисты предприятия.

- Вся собранная вода очищается от сульфатов, хлоридов, железа, взвешенных веществ (в процессе очистки у нее изменяются еще и щелочность, и жесткость) и вновь запускается в водооборотный цикл предприятия, – поясняет главный энергетик НкАЗа Владислав Ростов. – После очистки дренажные, промливневые и отработанные технические воды собираются в двух накопительных емкостях объемом 3 тыс. кубометров каждая. В накопителях вода отстаивается, после чего отправляется в канализационную насосную станцию, откуда насосами подается на станцию химводоочистки.

Система очистки на НкАЗе многоступенчатая: сразу после сбора вода поступает в напорные контактные емкости, где перемешивается с коагулянтом, в результате примеси в воде превращаются в микрохлопья. По пути в динамические осветлители в воду подается флокулянт. Благодаря этому микрохлопья примесей слипаются, превращаясь в крупные хлопья (флокулы). Далее вода проходит через слой фильтрующего материала, где хлопья примесей задерживаются, а чистая осветленная вода проходит на следующую ступень очистки – доосветление с помощью механических фильтров.

Первые же полученные результаты очистки воды продемонстрировали даже лучшие показатели, чем предусматривалось проектом. Особенно по таким показателям, как окислы железа, алюминия, органические и микробиологические загрязнения.

За 11 лет система замкнутого водооборота показала свою эффективность и исключительную надежность, а «сливная труба» завода с тех пор стоит сухая…

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа