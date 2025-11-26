Социальный предприниматель из Кузбасса выиграл грант в 1 млн рублей на развитие детского футбола

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» подвел итоги грантового конкурса футбольных проектов. На рассмотрение экспертного совета поступило 299 заявок из 47 регионов России. 15 проектов-победителей получат финансовую поддержку. Среди них — «Футбол в сельской местности» кемеровского предпринимателя Руслана Гараева.



«Предприниматель создает для детей футбольные секции, где качество спортивного образования не отличается от больших городов. У ребят появляется возможность реализовать свой потенциал рядом с домом, а родителям больше не нужно возить их на тренировки в районный центр или город», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.



Деньги гранта предприниматель направит на обновление инвентаря сельских футбольных клубов и на масштабирование футбольного проекта «ИмпульсФест», который он начал реализовывать с сентября 2023 года. Первый футбольный праздник прошел в селе Старопестерево Беловского округа. Тогда участие в нем приняли 400 юных спортсменов Кузбасса.



«Беловский округ первым поддержал идею, и за 9 месяцев футбольные секции открылись в пяти деревнях, где занимались 250 детей. За 3 года к проекту присоединились Кемеровский, Крапивинский, Новокузнецкий округа. А это уже около тысячи ребят, увлеченных футболом», — рассказал Руслан Гараев.



В планах у предпринимателя — запустить социальный проект «Импульс для людей». Это клубы по месту жительства, куда могут приходить дети и взрослые, чтобы заниматься физкультурой.



Напомним, в Кузбассе с начала этого года 211 субъектов малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие». Это дает предпринимателю ряд налоговых льгот и доступ к государственным грантам.



В текущем году в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» для социальных предприятий в регионе действуют налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставляет для социальных предприятий, входящих в перечень приоритетных проектов, льготные займы в сумме до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса