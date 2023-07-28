Сотрудники СОБР отработали десантирование с вертолета

В Кемерове сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» совместно с летчиками Сибирского округа Росгвардии успешно провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета МИ 8.

Под руководством опытных инструкторов, спецназовцы отработали навыки десантирования при помощи альпинистского снаряжения и устройств скоростного спуска. Беспарашютное десантирование с вертолета является важным элементом подготовки спецподразделений, предназначенным для повышения эффективности выполнения боевых задач в условиях сложной оперативной обстановки и труднодоступной местности.

Совместные учения специалистов из разных подразделений Росгвардии способствуют укреплению взаимодействия и повышают профессионализм каждого участника. Обучение такого рода является приоритетным в деятельности войск правопорядка, так как гарантирует эффективное реагирование на возникающие угрозы и повышает безопасность граждан.

Фото: Росгвардия