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Сотрудники СОБР отработали десантирование с вертолета

 В Кемерове сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» совместно с летчиками Сибирского округа Росгвардии успешно провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета МИ 8.

Под руководством опытных инструкторов, спецназовцы отработали навыки десантирования при помощи альпинистского снаряжения и устройств скоростного спуска. Беспарашютное десантирование с вертолета является важным элементом подготовки спецподразделений, предназначенным для повышения эффективности выполнения боевых задач в условиях сложной оперативной обстановки и труднодоступной местности.

 Совместные учения специалистов из разных подразделений Росгвардии способствуют укреплению взаимодействия и повышают профессионализм каждого участника. Обучение такого рода является приоритетным в деятельности войск правопорядка, так как гарантирует эффективное реагирование на возникающие угрозы и повышает безопасность граждан.

 

Фото: Росгвардия

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Кемерово
kuzbassnews.ru
28/07/2023
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Кемерово
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