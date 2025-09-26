Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Современный медицинский центр открылся в Кузбассе

В Кемерове открылся пятиэтажный клинический госпиталь, созданный на средства частного капитала. Медицинскую помощь в приоритетном порядке здесь смогут получать ветераны СВО и члены их семей.

В видеообращении статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила важность появления такого современного медцентра.

«В клинике сильные кадры и большой опыт в использовании передовых медицинских технологий. У жителей нашего региона должны быть все возможности для лечения как в государственных, так и в частных клиниках по ОМС. Здесь есть медицинские услуги, за которыми кузбассовцы раньше ездили в другие регионы. Сейчас практически весь необходимый спектр услуг бесплатно можно получать здесь», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Это крупнейший в Сибири многофункциональный клинический госпиталь, оснащенный современным оборудованием и укомплектованный врачами высокой категории. В рамках программы ОМС пациенты смогут получать здесь консультации по направлениям: клиническая лабораторная диагностика, колопроктология, рентгенология, травматология и ортопедия, урология, хирургия, эндоскопия, нефрология, анестезиология и реаниматология. Особенно важные для повышения рождаемости направления — акушерство и гинекология, вспомогательные репродуктивные технологии.

В рамках нацпроекта «Семья» в госпитале будет реализована программа «Мужской фактор бесплодия» — мужчины смогут пройти полный комплекс обследований, в том числе для подготовки к ЭКО.

В скором времени начнет работу диагностический центр «замкнутого цикла», где будут доступны рентгенологические и маммографические обследования, УЗИ, ангиография, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Появятся пять операционных с новейшим оборудованием, а также заработает круглосуточный комфортный стационар, в котором смогут одновременно разместиться 73 пациента. Таким образом жители Кузбасса смогут получать комплексную, современную и персонализированную помощь.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
26/09/2025
