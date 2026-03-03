Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В 2025 году Отделение СФР по Кемеровской области компенсировало стоимость полиса ОСАГО более 500 кузбассовцам

Лица с инвалидностью, использующие машины по медицинским показаниям, могут получить от Отделения Социального фонда России по Кемеровской области компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО. В 2025 году такую компенсацию получили 506 жителей области на общую сумму 2,1 млн рублей.

На компенсацию ОСАГО вправе претендовать следующие категории граждан:

 – лица с инвалидностью 1, 2 и 3 группы в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА);

– родители детей с инвалидностью;

– опекуны и законные представители лиц с инвалидностью.

 Страхователем по договору ОСАГО должен быть сам гражданин с инвалидностью или его представитель.

 В полис, кроме лица с ограничениями здоровья, может быть вписано еще два водителя, но не больше. Льготу предоставляют только на одну страховку, даже если в семье несколько машин.

 Региональное Отделение СФР возмещает затраты в проактивном режиме на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИС). После оформления компенсации и перечисления средств получателю направляется уведомление о произведенной выплате.

 Граждане, не внесенные в ЕГИС, должны оформить заявление в течение всего времени действия полиса в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в МФЦ. К заявлению нужно приложить полис ОСАГО и индивидуальную программу реабилитации.

«Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней. В такой же срок Отделение Соцфонда по Кузбассу перечисляет средства заявителю», – уточнила управляющий Отделением по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

