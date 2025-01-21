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В Белове состоялось первенство Кузбасса по абсолютно реальному бою

В соревнованиях среди мальчиков и девочек 7-11 лет, юношей 12-17 лет приняли участие 560 спортсменов. Состязались 22 команды из городов Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, Белово, Ленинск-Кузнецкого, Кемерово, Топки и Юрга, поселков Тяжинский, Грамотеино, Бачатский.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмедиева. Ребята выступили результативно. Тимофей Ахмадиев вышел на первое место. Александр Невчеснюк занял второе место. Данил Зинкевич и Захар Чернавин – на третьем месте.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

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kuzbassnews.ru
21/01/2025
Спорт
Белово
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
Новокузнецк
Прокопьевск
Топки
Тяжин
Юрга
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