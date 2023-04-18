В Белово транспортные полицейские пресекли мелкое хулиганство в пассажирском поезде

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк – Санкт-Петербург требуется наряд полиции.



Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили 49-летнего жителя Кемеровской области, который в пути следования находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечания и требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия пассажир реагировал агрессивно. В связи с этим, представитель компании-перевозчика отказал мужчине в дальнейшем проезде.



Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили нарушителя порядка в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово. От медицинского освидетельствования гражданин отказался.



В отношении правонарушителя транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажир может быть удален из поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.

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