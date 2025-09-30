Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кемерове завершено обновление Кузнецкого проспекта

Дорожные работы велись на двух крупных участках – от Советского проспекта до Кузнецкого моста и от улицы 2-й Камышинской до улицы Сибиряков-Гвардейцев. 

От улицы 2-й Камышинской до улицы Сибиряков-Гвардейцев подрядчик уложил новый асфальт, привел в соответствие с проектом люки колодцев, нанес новую дорожную разметку, отремонтировал переезды через трамвайные пути на пересечениях с улицами Автозаводской и Федоровского.

 Фото: пресс-служба администрации Кемерова

30/09/2025
