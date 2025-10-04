В Кировском районе Кемерова посадили ясеневую аллею

Место для неё выбрали заметное – рядом с часовней Александра Невского. 40 молодых деревьев стали подарком ветеранам от управляющей компании «Регион 42» в честь 60-летия районной ветеранской организации.



В посадке деревьев участвовали ветераны, сотрудники территориального управления.



- Эта аллея станет символом нашей памяти о ветеранах Кировского района, о людях, которые в годы войны работали на оборонных предприятиях, - отметила председатель общественной организации ветеранов Кировского района Галина Фёдорова.

Фото: пресс-служба администрации Кемерова