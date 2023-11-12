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В Красноярске прошел XIV Сибирский муниципальный форум

В работе форума «Муниципальное управление в Российской Федерации: новые вызовы и перспективы развития» приняли участие главы муниципальных образований, муниципальные служащие, представители советов муниципальных образований. География участников обширна: Алтайский и Пермский края, Томская, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Донецкая Народная Республика.
В состав делегации от Кузбасса вошли: глава Мариинского муниципального округа Александр Анатольевич Кривцов, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и юрисконсульт Совета муниципальных образований Кузбасса Арина Николаевна Мурашкинцева.
В первый день форума – День регионов – участники познакомились с работой Института государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края, поговорили о перспективах межрегионального взаимодействия. Для участников форума была организована экскурсия в музей-усадьбу Г. В. Юдина.
Во второй день работы форума, на пленарном заседании с приветственным словом выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Александр Валерьевич Орехов и губернатор Красноярского края Михаил Михайлович Котюков.
В рамках пленарного заседания были представлены доклады об инициативном бюджетировании в России, о формах поддержки местного самоуправления в Красноярском и Пермском краях, Республике Бурятия. О проекте «Народная инициатива» рассказала исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская.
На форуме была организована работа 10 тематических площадок, три из которых посетила делегация из Кузбасса: «Правовой режим выморочного, бесхозяйного и ранее учтенного имущества», «Актуальные вопросы осуществления муниципального контроля в период моратория до 2030 года», «Муниципальный контракт: сложные аспекты и исполнение требований законодательства». На всех площадках была оживленная дискуссия, участники обсудили наиболее проблемные вопросы.

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kuzbassnews.ru
12/11/2023
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